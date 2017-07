Cristian Rigon lança novo álbum, "Rock Tonight", nesta quarta, no Mississippi Delta Blues Bar, em Caxias do Sul

Música 26/07/2017 | 08h00 Atualizada em

Seguindo a fórmula que utilizou em 2013 no álbum anterior, Down on the Highway, Cristian Rigon buscou no blues clássico as referências para seu novo trabalho, Rock Tonight, que ele apresenta nesta quarta-feira no Mississippi Delta Blues Bar, em Caxias do Sul. Um disco com sonoridade mais retrô que lembra algo dos anos 1950, graças à gravação ao vivo usando instrumentos quase todos acústicos, como um piano de parede, um contrabaixo estilo rabecão de orquestra, uma bateria acústica e uma guitarra semiacústica. Com arranjos sofisticados, Rock Tonight tem ainda muita coisa que remete à harmonia e à estética do jazz.

Cria do rock, Rigon toca há 28 anos. Desde 2006, está imerso no blues, gênero que também é o principal da banda em que toca atualmente, a Gordini Blues Band, cujo repertório mira nos anos 1940 e 1950.

— Tem um estilo de blues que é tocado na Califórnia que é o jump blues, o blues feito por jazzistas. As big bands de orquestras pegavam um número menor de músicos e iam tocar nos pubs um repertório mais popular. Eles tocavam blues, mas eram músicos de jazz. Comecei a estudar isso aí, a ouvir muito e aí meio que me fascinei, então comecei a ir mais para esse lado — lembra.

Rigon também se apropria de elementos do chamado rhythm changes, um estilo de composição mais jazzística.

— Hoje em dia é muito difícil, ainda mais tocando blues, de tu tirar uma coisa 100% do zero, talvez como os Beatles fizeram. A gente sempre tem uma coisa para se basear. Tenho uma regra meio minha que eu não gravo, não registro e tenho que lembrar daquilo no dia seguinte, porque se eu não lembrar no dia seguinte não era bom — diz.

Foto: Vibiana Cornutti / divulgação

Em Rock Tonight, além da banda fixa, formada por Léozão Reis (bateria), Marcos Petta (baixo) e Alexandre Alles (piano), o guitarrista conta com a participação de alguns convidados: o chileno Gonzalo Araya (harmônica), os irmãos argentinos Mártin Burguez (guitarra) e Alberto Burguez (piano), Débora de Oliveira (harmônica) e Rhaysa Santos. Além de cantar em duas faixas, Rhaysa ajudou Rigon na composição de quatro músicas. Ao todo, o álbum apresenta duas faixas instrumentais e seis cantadas.

Dividido em dois blocos, o show desta noite terá um setlist com músicas do novo disco, executado na íntegra, somadas a covers e canções dos CDs anteriores.

Sem qualquer tipo de financiamento, Rigon optou por prensar uma tiragem pequena de Rock Tonight "porque o lance do disco está bem complicado". Futuramente, ele pretende disponibilizá-lo em plataformas digitais.

— Vou fazendo conforme vai saindo. A ideia é que exista o material físico, mas que esteja disponível no Spotify em breve.

Serviço

:: O quê: lançamento do CD Rock Tonight, de Cristian Rigon.

:: Quando: quarta, às 21h30min. O bar abre às 18h.

:: Onde: Mississippi Delta Blues Bar (Rua Dr. Augusto Pestana, 55, bairro São Pelegrino, Caxias do Sul. 3028-6149).

:: Quanto: R$ 10. O disco será vendido a R$ 10.