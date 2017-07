Conhece O Lenheiro? Desafiada pelo Pioneiro, agência caxiense fez comerciante de lenhas bombar no Facebook 

Comunicação 21/07/2017 | 18h35 Atualizada em

Em desafio proposto pelo Pioneiro, uma agência de produção de conteúdo de Caxias do Sul aceitou o desafio de impulsionar nas redes sociais o trabalho de um comerciante de lenhas de Loreto, localidade a 20 quilômetros da cidade. Celso Cechin, que nunca teve perfil nas redes sociais, também topou e assim surgiu no Facebook a página O Lenheiro, que com postagens divertidas e criativas, alcançou mais de 600 curtidas em dois meses, além de render ao comerciante pelo menos 20 novos clientes.

Na reportagem do Almanaque deste fim de semana, confira como foi o trabalho dos jornalistas Marcelo Aramis e Valquiria Vita, da agência TXT, para "gourmetizar" um produto banal e fazer o lenhador bombar na rede social.