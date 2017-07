Confira o que fazer no final de semana na Serra

Pioneiro Indica 21/07/2017 | 17h00 Atualizada em

Foto: FX / Divulgação

Hermes e Renato

O grupo de humor Hermes e Renato apresenta o stand up Uma Tentativa de Show em Caxias do Sul. Personagens icônicos do programa de televisão, como Boça, Joselito, Padre Quemedo e outros tantos, serão interpretados pelo humorístico na peça. Sábado, às 21h. No UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130). Os ingressos custam R$ 80. Estudantes e idosos pagam R$ 40. As vendas ocorrem na Livraria Sempre Ler (Rua Marquês do Herval, 677) e no Parador 621 Pub (Rua Bruno Nora, 621).

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

Fenakiwi

A 22ª Fenakiwi está recebendo diversas atrações culturais neste final de semana em Farroupilha. No sábado, há destaque para o stand up 3 em 1, do comediante Duda Garbi (foto), às 18h, no Espaço Cultural. Atrações musicais e humorísticas completam a programação. Sábado e domingo, a partir das 10h. No Parque Cinquentenário (Avenida Alvorada, 95), em Farroupilha. A entrada custa R$ 10. Estudantes e Idosos pagam R$ 5.

Foto: Mauro Stoffel / Divulgação

Festival de Folclore

O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis continua com sua programação na Rua Coberta. Neste sábado e domingo, diversos grupos folclóricos europeus e sul-americanos vão se apresentar. Sábado, a partir das 10h, e domingo, a partir das 9h. Na Rua Coberta (Rua Rui Barbosa, 340), em Nova Petrópolis. A entrada é gratuita.

Estação Gramado

O Estação Gramado continua com sua programação cultural neste final de semana. No sábado, às 16h, haverá discotecagem com o DJ Rodrigo Adams na Praça das Etnias.

No domingo, às 10h, ocorrerá apresentação com 12 Violoncellos Filarmônicos da Escola de Música de Gütersloh da Alemanha, na Rua Coberta (Avenida Borges de Medeiros, 2.759). Mais tarde, às 15h, tem PB Fora do Ar, com os comunicadores do Pretinho Básico Potter, Arthur, Rafinha e Duda, realizando um bate-papo descontraído com o público.

As tradicionais atrações como o pocket show do espetáculo Korvatunturi (sábado, às 17h) e a palestra sobre educação ambiental com o falcão Chimarrão, do GramadoZoo (domingo, às 11h), também são destaque na programação. De 8 a 31 de julho, de domingo à sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 19h. Na Praça das Etnias (Avenida Borges de Medeiros, 1.848), em Gramado. Todas as atrações têm entrada franca.

WAR

A banda WAR - We Are Revolution vai fazer um show com lançamento de novos singles em Farroupilha. A banda de indie pop estará acompanhada pelos porto-alegrenses da Alpargatos. Informações e reservas pelo telefone 99199-7676. Sábado, às 23h30min. No Muinho Club (Rua Marechal Floriano Peixoto 190). A entrada custa R$ 20.

Foto: Vanessa Rodrigues / Divulgação

Eu Sou o Gabe

O humorista Gabe Cielici (foto) apresenta stand up neste final de semana em Caxias, com a participação especial de Rafael Campos. Gabe foi o vencedor do Prêmio Multishow de Humor em 2015, e é o responsável pela página de humor Eu Sou o Gabe. Sábado, às 20h. Na Associação Cultural Paralela (Rua Tronca, 3.483). Os ingressos custam R$ 25.

O La Birra realiza neste final de semana o seu Festival de Inverno. A cervejaria vai abrir as portas para entusiastas da bebida com produtos exclusivos e limitados ao evento. Sábado, às 14h. No La Birra (Rua Dom José Baréa, 1.410). A entrada é gratuita.

O Main Stage Festival terá sua primeira edição em Caxias do Sul. A iniciativa tem o objetivo de reunir o melhor da cena eletrônica da Serra em uma festa. São atrações do festival os DJs RUSHÖ, DJ Prinsh, Lenski, AKIRUZ, Guizzo, Olivers, Eduardo Drumn, Cris d.,Beto Biasio e Mauro Ferraz. Sábado, às 22h. No Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154). A entrada custa R$ 25 até a meia-noite. Após, R$30.



"Flashback"

O espetáculo Flashback- Relembrar é viver será apresentado neste final de semana. Nele, a Banda Marcial Cristóvão de Mendoza vai revisitar músicas de nomes como Madonna, Abba, Michael Jackson, Tina Turner e Roupa Nova. Sábado, às 19h. No Teatro Municipal Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333). A entrada é franca, mas sugere-se a doação de um quilo de alimento ou um litro de leite.

Foto: facebook / reprodução

Fitness

A ATP Suplementos Mega Store realizará um evento especial em comemoração ao seu aniversário. Renomados nomes fitness como Scheila Carvalho, Léo Stronda (foto) e Bruno Moraes estarão atendendo fãs e distribuindo autógrafos. Sábado, às 14h. Na ATP Suplementos Mega Store (Rua Bento Gonçalves, 1.335). A entrada é gratuita.



Foto: Jéssica Drew / Divulgação

Tom da Estação

O encontro Tom da Estação terá sua edição de inverno neste final de semana. A banda Baque dos Bugres será a atração musical do evento, que ainda contará com bazar de roupas, exposição coletiva, varal poético e troca de livros. Domingo, às 16h. Na Level Cult (Rua Coronel Flores, 789). A entrada custa R$ 10.

Molho_02

O projeto Molho, organizado pela Paralela, terá sua segunda edição neste final de semana. Além da feira livre de produção independente, haverá workshop de cervejas artesanais, exposição artística, bate-papo e apresentações musicais. Domingo, a partir das 9h. No OCA Brasil Coworking (Rua Vinte de Setembro, 1.585). A entrada é franca.