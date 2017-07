Confira o que fazer no final de semana na Serra

Agenda 14/07/2017 | 14h00 Atualizada em

Festival de Folclore

O primeiro final de semana do 45º Festival Internacional de Folclore está ocorrendo em Nova Petrópolis. Além das tradicionais atrações artísticas na Rua Coberta, haverá o Welt Bier Fest do G.D.F. Sonnenschein, às 19h, neste sábado, no C.E. de Linha Brasil (RS 235 Km 14), com jantar típico alemão e festa regada à chope e a músicas folclóricas. A entrada custa R$ 40 (com jantar) e R$ 15 (sem jantar).



Durante sábado e domingo diversas apresentações, com entrada gratuita, vão ocorrer na Rua Coberta (Rua Rui Barbosa, 340). Confira a programação completa no site www.festivaldefolclore.com.br

Foto: Mauro Stoffel / Divulgação

"O Médico à Força"

O espetáculo "O Médico à Força", do Grupo de Teatro da Fundação Marcopolo, estará em cartaz neste final de semana. A peça conta a história de um lenhador que se vê obrigado a se tornar médico para atender uma família cheia de problemas. Sábado, às 19h30min e domingo, às 18h30min. No Teatro Municipal Pedro Parenti da Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333). A entrada é gratuita com a doação de 1 litro de leite.

Estação Gramado

O Estação Gramado segue com sua programação cultural neste final de semana. No sábado, às 15h, ocorre o Café Melitta com Elas, um bate-papo com as digital influencers em gastronomia Taise Spolti e Marina Bibas. No domingo, às 16h, haverá pocket show com o comunicador da Rádio Gacúha Pedro Ernesto e sua Banda (foto). As tradicionais atrações como o pocket show do espetáculo Korvatunturi (sábado, às 17h) e a palestra sobre educação ambiental com falcão Chimarrão do GramadoZoo (domingo, às 11h) ocorrem normalmente. De 8 à 31 de julho, de domingo à sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 19h. Na Praça das Etnias (Avenida Borges de Medeiros, 1.848), em Gramado. Entrada franca.

Foto: Rafael Marconatto / Divulgação

Mindgarden

A banda Mindgarden se apresenta em Caxias do Sul neste final de semana. Será o último show antes de uma mini-turnê que os caxienses vão fazer por São Paulo na próxima semana. Sábado, às 21h. No Zarabatana Café (Rua Luiz Antunes, 312). A entrada é gratuita.

We Love Rock!

As bandas Dinamite Joe e Tequila Baby (foto) se unem para um grande show em comemoração ao Dia do Rock. A festa We Love Rock! ainda contará com a presença do DJ Gilson Stuani tocando clássicos do rock alternativo. Sábado, às 23h. No Portal Bowling (RSC 453, km 2). A entrada custa R$ 30.

Foto: Thiago Tavares / Divulgação

NECTAR

A festa NECTAR ocorre neste final de semana em Caxias. Os DJs Micha, Magreen, Muzak, Guga Gazzola e Tuba comandam a festa ao som de hiphop, brazilian grooves, pop e funk. Sábado, às 22h. No Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154). A entrada custa R$ 20 até a meia-noite. Após, R$ 25.

Farabute

A banda porto-alegrense Farabute (foto) é atração na Festa da Tequila em Vacaria. O DJ BandeiraBeats também é atração tocando diversos hits latinos. Sábado, às 22h. No Saloon 140 (Rua Pinheiro Machado, 140), em Vacaria. A entrada custa R$ 25.

Foto: Farabute / Divulgação

Absolutta

Caxias do Sul ganha uma nova opção noturna neste final de semana. A Casa Absolutta terá seu preview de abertura com os DJs Saulo Campagnolo, Camila Cabral e HON B tocando músicas pop, house, funk, reggaeton, trap, rap e eletrônica. Sábado, às 23h. Na Casa Absolutta (Rua Visconde de Pelotas, 87). A entrada é gratuita até a meia-noite. Após, R$ 10.

Arraiá na Plácido

O Anansi organiza a sua festa Julina neste final de semana. Haverá música, bebidas, brincadeiras tradicionais e comidas típicas nordestinas do Panela de Barro Bistrô. Domingo, às 14h. No Anansi-Jamaica Pub (Rua Plácido de Castro, s/nº). Entrada franca.

Molho

A primeira edição do projeto Molho vai movimentar Caxias do Sul. A iniciativa promove uma feira de exposições com produtos independentes locais, de quebra oferecendo atrações culturais como bate-papos e workshops. Domingo, às 12h. Na Associação Cultural Paralela (Rua Tronca, 3483). Entrada gratuita.

Foto: Divulgação / 0

Batuque Corporal

O Núcleo BatuKatu realiza um show de música corporal com a presença de André Hosol diretor da Barbatuques. Será uma aula-show com introdução e ensinamentos sobre essa arte. Domingo, às 18h. No Centro De Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312). A entrada ocorre através de contribuição espontânea, a partir de R$ 10.