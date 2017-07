Confira o que fazer no final de semana em Caxias e região

Pioneiro Indica 07/07/2017 | 16h30 Atualizada em

Estação Gramado

O 11º Estação Gramado será aberta neste final de semana. O tradicional evento promove uma série de atrações culturais, gastronômicas, artísticas e de entretenimento para turistas e moradores, em meio ao clima de inverno que toma conta da região no mês de julho.

Neste final de semana têm início atrações como a Casa do Colono, os Fornos de Gramado e a Feira de Artesanato. No sábado haverá a Feijoada Estação Gramado promovida pela rede de hotéis Laghetto, às 11h. Mais tarde, às 17h, ocorre um pocket show do espetáculo Korvatunturi (foto), encenação que mistura elementos do teatro e da dança. No domingo, às 11h, ocorre uma aula de educação ambiental com a participação do gavião Chimarrão, do Gramado Zoo. De 8 a 31 de julho, de domingo a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 19h. Na Praça das Etnias (Avenida Borges de Medeiros, 1.848), em Gramado. Entrada franca.

Rua do Futebol

A primeira edição do projeto Rua do Futebol vai ocorrer em Caxias do Sul. A iniciativa propõe reunir amantes de futebol em diversas atrações culturais antes de jogos. Nesta programação haverá show com a banda Beco Vera Cruz e DJ Dani Corso. Cervejas artesanais, food trucks e brechó com camisas de futebol também são atração. Sábado, às 12h. Em frente ao Bar Jaconeiro (Rua Hércules Galló, 1.227). A entrada é gratuita.

MC Lan

Um dos MCs de maior sucesso do funk neste ano, o MC Lan se apresenta neste final de semana em Caxias do Sul. Os DJs Camila Cabral, Gabi Giordan, Marcos Boni, Lucas Rodrigues, Ramon Casagrande e Erick Bueno completam o line up da festa. Sábado, às 23h. Na All Need Master Hall (Rua Capivari, 13.351). Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 50, à venda nas Lojas Trópico de Caxias (Shoppings Iguatemi, Shopping San Pelegrino e San Pelegrino) e Tatuador Luciano (Avenida Júlio de Castilhos, 1.511).

Noite Marley

As bandas Calmamente e Natural Dread se apresentam na 6ª edição da Noite Marley. A festa será um show tributo ao Rei do Reggae, com os grupos tocando os clássicos de Bob Marley. Sábado, às 22h. No Shiva Music Club (Rua Osmar Meletti, 521). Os ingressos custam R$ 15. Com a doação de 1kg de alimento, a entrada custa R$ 10.

Café com História

O Movimento de Cultura Darcy Ribeiro organiza um bate-papo sobre o autor neste final de semana em Caxias. O historiador Fábio Melo e o cientista político Neir Nunes Alves comandam o encontro, que vai debater a obra e legado do sociólogo. Sábado, às 20h. No Zarabatana Café Bar (Rua Luiz Antunes, 312). Entrada gratuita.

Live 4 Rock

O festival Live 4 Rock vai reunir as bandas caxienses Marenna, Underload, Fighter e os porto-alegrenses da Gueppardo (foto) neste final de semana. A ideia do evento é promover o intercâmbio entre os grupos de heavy metal e hard rock gaúchos. Sábado, às 22h30min. No Ponto de cultura UAB Cultural (Rua Luíz Antunes, 80). A entrada custa R$ 15.

Bling Bling

A festa Bling Bling traz o consagrado DJ Shark para Caxias do Sul, neste final de semana. O som da balada será composto por músicas do hip hop e vertentes do black music. O DJ caxiense Milk Shake também é atração na noite. Sábado, às 22h. No La Barra (Rua Coronel Flores, 810). A entrada custa R$ 40.

Vivendo do Ócio

Os baianos da banda Vivendo do Ócio estão em turnê pelo Rio Grande do Sul, e fazem show neste final de semana em Caxias. Considerado uma das mais promissoras bandas de rock brasileiras, o grupo é formado por Jajá Cardoso (vocal e guitarra), Luca Bori (baixo e voz), Davide Bori (guitarra) e Dieguito Reis (bateria e voz). A banda se apresenta juntamente com os caxienses da Zava e da Delittus, o show ainda contará com a presença do grupo Love Chaleira de Sapucaia do Sul. Sábado, às 22h. No Anexo Pub (Rua Henrique Rech, 608). Ingressos custam R$ 30.

Arraiá do Ordovás

A Festa Julina do Ordovás ocorre neste final de semana em Caxias. O arraiá terá diversas atrações que incluem food trucks, teatro e dança. A música fica por conta da banda Beco Vera Cruz e do DJ Lê apresentando músicas temáticas e forró. Na programação ainda terá dança de quadrilha com o grupo De Lá Pra Cá, o Ônibus Brincalhão e várias brincadeiras tradicionais de festas de São João. Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 16 de julho. Domingo, às 11h. No Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312). A entrada é franca.

Historietas

O espetáculo infantil Historietas terá sessão no projeto Sala de Ensaio nos Trilhos da Cultura. A peça, do grupo Palco Aberto de Porto Alegre, é inspirada em contos do escritor gaúcho Simões Lopes Neto, e o universo que ele criou em suas histórias. Domingo, às 15h. No Shopping San Pelegrino (Avenida Rio Branco, 425). Os ingressos custam R$ 5 (crianças) e R$ 10 (adultos).

Pixinguinha

A Orquestra Municipal de Sopros de Caxias apresenta o espetáculo Pixinguinha: 120 anos, em Bento Gonçalves. O concerto presta um tributo ao músico Pixinguinha, fazendo uma relação ao aniversário de 120 anos de seu nascimento. Domingo, às 20h. Na Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127). Os ingressos custam R$ 30. Com a doação de 1kg de alimentos, a entrada custa R$ 20. Idosos e estudantes pagam R$ 15. As vendas ocorrem na Aquarela Livraria e Papelaria (Avenida Planalto, 1115) e Dom Quixote Livraria e Cafeteria (Rua 13 de Maio, 581).