Confira as atrações para crianças em Caxias, durante o recesso escolar

As férias de inverno são um período bem aguardado do ano pelas crianças. Os pais, porém, quando ficam na cidade, nem sempre têm ideia de onde levar a meninada. Pensando nisso, o Almanaque listou algumas opções para o recesso escolar. As atividades são acessíveis ao bolso — a maioria delas, gratuita. Confira.



Nas telonas

A Universidade de Caxias do Sul está com uma programação infantil especial para as férias de inverno. Entre este e o próximo sábado, serão exibidas animações como O Mar Não Está Para Peixe, O Rei Leão, Shrek – para sempre e Meu Malvado Favorito 2. As sessões do Festival de Férias de Inverno da UCS serão realizadas nos dias 22, 26, 27, 28 e 29 de julho. E o melhor: as sessões são gratuitas.

Programação

Dia 22 (sábado), às 14 horas: O Mar Não Está Para Peixe

Dia 22 (sábado), às 16 horas: O Rei Leão

Dia 26 (quarta-feira), às 15 horas: Shrek - para sempre

Dia 27 (quinta-feira), às 15 horas: Piratas do Caribe - Navegando em Águas Misteriosas

Dia 28 (sexta-feira), às 15 horas: Bolt - Supercão

Dia 29 (sábado), às 14 horas: Tinker Bell - Segredos das Fadas

Dia 29 (sábado), às 16 horas: Meu Malvado Favorito 2

Para os gamers

O Sesc Caxias tem uma opção bem legal: a sala de jogos. O espaço é aberto gratuitamente ao público (basta se cadastrar e fazer a carteirinha do Sesc) de segunda à sexta, das 9h às 20h, e nos sábados, das 10h às 15h.

Entre as atrações, a sala conta com fliperamas, pinballs, multijogos, sinuca, basquete, computadores, videogames Xbox, e claro, os tradicionais jogos de tabuleiro. Para fazer a carteirinha das crianças e usufruir do espaço basta levar CPF, RG e um comprovante de residência.

Em contato com a natureza

O Zoológico da UCS oportuniza o contato das crianças com a natureza. Aberto todos os dias, das 8h às 17h45min, tem visitação gratuita. A UCS também conta com espaços para piqueniques e espaços para atividades como bicicleta e skate.

1 milhão!

O shopping Iguatemi Caxias sedia, até 13 de agosto, o Parquinho Toys, com a famosa piscina com mais de um milhão de bolinhas. Para aproveitar a brincadeira, a criança pode brincar nos primeiros 5 minutos sem custo. Após, são cobrados R$ 15 por 15 minutos, e mais R$ 1 para cada minuto seguinte. Depois de tudo isso, a família pode aproveitar o passeio e assistir ao "Meu Malvado Favorito 3" ou "Carros 3", que estão em cartaz no GNC Cinemas.

Culinária



A escola de gastronomia Sal a Gosto tem uma opção saborosa neste sábado, às 11h, o Curso Kids - Chef Junior. Nele, a criançada é orientada por uma chef convidada, e aprende um pouco das melhores técnicas culinárias. Dessa vez, os pequenos poderão aprender o preparo de sushi (tradicional ou de salsicha), cookies de Nutella e mini calzones. A idade indicada é dos seis aos 12 anos. As vagas ainda estão abertas. O investimento é de R$ 100. Informações % (54) 3419.4831.



PARA OS PAIS

A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) está com uma programação bacana na próxima semana, que inclui caminhadas orientadas, capoeira e circuito funcional. Mais informações pelo telefone (54) 3245-8300.





