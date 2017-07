Confira as atrações noturnas desta sexta-feira na Serra

Agenda 14/07/2017 | 12h00 Atualizada em

Os Travessos

Os pagodeiros de Os Travessos se apresentam nesta sexta-feira, às 23h, na Enjoy Music Place (Rua Emílio Fonini, 491), em Caxias. O grupo está divulgando o EP Resiliência e vai tocar os principais sucessos da banda. A entrada custa R$ 30.

Bon Jovi Cover

A banda These Days Bon Jovi Cover é atração nesta sexta e sábado, às 22h, no Motorcycle Pub e Petiscaria (Rua Matteu Gianella, 1.444). O grupo paulista se notabilizou por prestar homenagem ao Bon Jovi e já se apresentou em diversas cidades do Brasil. A entrada custa R$ 50.

Back Doors

A banda Back Doors é atração desta sexta-feira, às 22h, no Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154), em Caxias. O grupo realiza um show tributo ao icônico The Doors. A entrada custa R$ 20.

PANIC

A Level Cult (Rua Coronel Flores, 789) recebe nesta sexta-feira a festa Panic, às 23h. O som, em homenagem ao Dia do Rock, será dedicado a bandas do gênero que marcaram o início dos anos 2000. A entrada custa R$ 20 até a meia-noite. Após, R$ 30.

Baile da Marcone

A festa Baile da Marcone terá edição nesta sexta-feira, às 22h30min, na All Need Master Hall (R. Castelnovo, 13.351), em Caxias. A balada funk terá como atrações nacionais os MCs Menor da VG e Dino, além de vários nomes regionais. Os ingressos custam a partir de R$ 30.

Nei Van Soria

O músico Nei Van Sória se apresenta nesta sexta-feira, às 22h30min, no La Republica Bergway (Rua Augusto Catafesta, 240), em São Marcos. Nei e sua banda vão tocar sucessos das bandas TNT e Os Cascavelletes. Os ingressos custam R$ 35 (elas) e R$ 45 (eles).