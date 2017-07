Confira as atrações noturnas desta sexta-feira na Serra

Agenda 07/07/2017 | 14h00 Atualizada em

Noites do Sul

O projeto Noites do Sul terá sua primeira edição nesta sexta, às 20h, no Gazebo Cultural (Rua Dom Pedro II, 466), em Canela. A iniciativa do músico Pepeu Gomes promove a celebração da música gaúcha através de encontros com grandes nomes do Rio Grande do Sul. Para essa edição, o convidado será o artista Dante Ramon Ledesma (foto). Informações pelo telefone 3282-2346. Os ingressos custam R$ 50.

Rock

A banda Carol Soul Rock se apresenta nesta sexta, às 18h30min, na FSG (Rua Os Dezoito do Forte, 2.366), em Caxias. O show faz parte da programação da semana do rock, promovida pelo Sesc. Serão apresentados clássicos do rock nacional e internacional. A entrada é franca.

Foto: Ximena Schleh / Divulgação

Mártin Burguez

O uruguaio Mártin Burguez é atração desta sexta, às 22h, no Mississippi Delta Blues Bar (Rua Coronel Flores, 810). Ele estará acompanhado pelos músicos da região Mateus Bicca Sabbi, Marcos Petta e Cristian Rigon, e vai apresentar músicas do blues. A entrada custa R$ 20.

Beijo Vulgar

A banda Beijo Vulgar se apresenta nesta sexta, às 22h, na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749). O grupo de rock vai tocar clássicos nacionais e internacionais. A entrada custa R$ 10.

O Bar te Ama

A festa O Bar te Ama terá edição nesta sexta, às 21h, no Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154). A balada terá música de Funk, Pop e Hip Hop.A entrada custa R$ 20 até a meia-noite. Após, 25.

Destruidora

A balada Destruidora ocorre nesta sexta, às 23h, na Level Cult (Rua Coronel Flores, 789). Serão quatro estilos musicais, Pop, Rock, Trap e Funk.Os ingressos custam R$ 20 até a meia-noite. Após, R$ 30.