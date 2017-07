Ciro Fabres: Mundo líquido e ondas no mar

Opinião 26/07/2017 | 13h32 Atualizada em

Mundo líquido, ou modernidade líquida, é um conceito do sociólogo polonês Zygmunt Bauman para traduzir nossos dias. A expressão funciona, encaixa-se com alguma facilidade aos mecanismos mentais que tentam dar conta da realidade contemporânea. Tem certo didatismo para definir e detalhar as relações reais que se estabelecem hoje em dia. Parece que, ao ouvir a expressão "mundo líquido", captamos no ar o que ela quer dizer e rapidamente a identificamos na realidade.

Isso é um sinal de que o enunciado de Bauman não chega a ser tão sofisticado, mas o fato é que o mundo atual — as relações reais — é mesmo "líquido". E, mantido o ritmo das vertigens de nossas premências e simplificações, rapidamente chegará ao estado "gasoso", quando as relações se esfumaçarão no ar. Ainda não chegou a tanto, mas está a caminho.



Quem é um entusiasta do conceito de Bauman é o gaúcho Leandro Karnal, um nome pop nacional da elaboração teórica sobre a realidade, se é que essa conciliação é possível. Karnal passou por Caxias há poucos dias sem muito alarde, o que não deixa de ser sintomático. Mas sua simples presença tem o mérito de aproximar a cidade desse debate contemporâneo. Algo que é bobagem para muita gente, mas, enfim, o mundo é "líquido".



Mundo líquido significa ausência do que é concreto, daquilo que é sólido. Porque os contextos são agitados pela premência e pela angústia por soluções e resultados. Então, as relações são rápidas, não duram, não chegam a se consolidar. O que é bom e ruim. Bom porque as certezas são concretas, e certezas, em geral, tornam-se perigosas por definirem zonas de conforto. E pode ser ruim, porque tudo que é sólido são referências, e elas são importantes.



O mundo líquido vem em jorros intermitentes, contínuos, de mesma composição e consistência, tudo muito igual o tempo todo. O que faz lembrar, por contraste, uma elaboração poética de 30 anos atrás, que nos chegava na música de Lulu Santos: "Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo o que se vê não é igual ao que gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo..."



Está certo que poesia leva vantagem sobre elaborações teórico-científicas, mas ambas são leituras da realidade. Uma pista de que os dias eram mais surpreendentes há 30 anos — "tudo muda o tempo todo". E mais graciosos, como uma onda no mar.

A premência de hoje não combina com ondas no mar.