Cia. Municipal de Dança apresenta coreografias "Choque" e "O Homem Invisível" no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul

Abrindo os trabalhos das comemorações dos 20 anos da Cia. Municipal de dança, que serão festejados em março de 2018, a Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul volta ao palco do Teatro Municipal Pedro Parenti nesta quinta e sexta-feira para apresentar dois trabalhos que marcaram a história do grupo. Além disso, as sessões celebram os 30 anos da carreira do coreógrafo Mário Nascimento, um dos mais importantes nomes da dança no Brasil e que, nos anos 2000, fez várias parcerias com a companhia.



Remontagem da coreografia criada por Nascimento para a Cia. há 15 anos, Choque é o trabalho mais emblemático realizado por ele com o grupo caxiense. Em cena, 10 bailarinos personificam os embates, instabilidades e dilemas da sociedade atual.

— Traduz muito a rebeldia que carrego comigo desde o princípio da minha carreira. Poucas coisas mudaram de 15 anos para cá. Acho até que muitas pioraram. Naquela época, eu queria falar de uma insatisfação minha junto ao mundo, à sociedade. O trabalho vinha carregado dessa energia rebelde. Hoje, cabe muito bem como um contraponto ao que continuamos vivendo: conservadorismo, perda de direitos individuais... Não é só o embate físico, mas a capacidade de continuarmos nos chocando. Se você parar de se chocar, você perde a humanidade. Choque é a resistência. Continuamos fortes e vamos continuar nesse embate _ reflete o coreógrafo.

O coordenador da Unidade de Dança da Secretaria Municipal da Cultura, Carlinhos Santos, salienta ainda que Choque é um trabalho muito especial por tratar-se da descoberta de uma linguagem que seria usada em coreografias futuras de Nascimento, inclusive no Balé da Cidade de São Paulo.

— É super atual porque fala de embates, de instabilidades, de confrontos étnicos, religiosos, de gênero, confrontos bélicos, guerras que não acabam, guerra fria, intolerância política, religiosa, sexual. Todas essas questões que estão amarradas e que são retratadas por bailarinos se chocando, se puxando, se amarrando, um servindo de gambiarra para o movimento do outro — exemplifica.

Além de Choque, Mário Nascimento criou para a companhia as obras Dominações, Om, Barba Papas, Cru e Suspensos Pelo Vento.



Coreografia "O Homem Invisível" é uma homenagem de Mário Nascimento á criação Foto: Carlos Antolini / divulgação

Antes de Choque, o público poderá assistir ao solo O Homem Invisível. Na performance, Nascimento, 50 anos, faz uma homenagem à criação, por meio de passagens que remetem à própria trajetória, e à arte, lançar luzes sobre os artistas esquecidos:

— Falo exatamente dessa pessoas que são invisíveis aos olhos do mundo. Também falo muito do início da minha carreira. Fui muito ignorado por diretores. Essa coreografia é meio que uma vingança a isso (risos).

SERVIÇO

:: O quê: Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul apresenta Choque e O Homem Invisível.

:: Quando: quinta e sexta-feira.

:: Horário: 20h.

:: Onde: Teatro Municipal Pedro Parenti - Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333, Centro - Caxias do Sul).

:: Quanto: entrada franca, mas sugere-se a doação de um quilo de ração para cães ou gatos, que será doada para entidades de proteção aos animais.