Centro de Cultura Ordovás recebe programação especial ao Dia Municipal da Cultura e da Paz em Caxias

Espiritualidade 25/07/2017 | 10h00 Atualizada em

Provocar reflexões sobre como o homem tem levado a vida e religá-lo à natureza. Eis os objetivos do Dia Municipal da Cultura e da Paz, comemorado nesta terça, a partir das 9h, em Caxias. O Centro de Cultura Ordovás sedia a programação, marcada por aulas de ioga, bate-papos, música e cinema.



- Esse evento tem o objetivo de ampliar o entendimento de paz, onde a ecologia, a arte e a espiritualidade se integrem em favor da paz - explica a diretora do Ordovás, Cristine Ribas.

Ás atividades têm início com um ato solene, homenageando músico pelotense Marco Gottinari, que também trabalha com agricultura. O ativista ambiental foi escolhido por representar fundamentos como ecologia, arte e espiritualidade.

- Recebi com imensa alegria esta homenagem. Atuo aqui fazendo aquilo que já fazia na minha cidade (Pelotas), que é defender e querer essa Cultura da Paz. Fui agricultor tradicional e depois migrei para a agricultura orgânica e quero mostrar para as pessoas que a paz depende muito daquilo que nos alimentamos. Devemos buscar um maior contato com os produtos naturais para atingirmos essa conexão espiritual - comenta.

Leia Mais:

Agenda: Banda Francisco, El hombre se apresenta em agosto, em Caxias

"Toda repressão gera uma reação", afirma Guilherme Kastrup, que ministrou oficina de produção musical em Caxias



O artista atua ao lado da mulher, Andrea Basso, no sítio Caminhos da Floresta. O projeto promove a produção de vegetais totalmente livres de agrotóxicos visando hábitos alimentares mais saudáveis e fazendo referência a coexistência com a natureza. O documentário Conexão Floresta, que conta sobre este projeto, será mostrado na Sala de Cinema Ulysses Geremia, do Ordovás.

- A gente fez um filme para mostrar que quando vamos para a natureza, podemos voltar com o almoço. A natureza nos alimenta por si só, é só atender, observar e cuidar, mas a gente perdeu este conhecimento - explica o diretor do documentário e um dos organizadores do evento, Geraldo André Susin.

Para finalizar as atividades, Gottinari e amigos subirão ao palco do Zarabatana Café para apresentação.

- Realizarei um show violão e voz para as pessoas conhecerem mais o nosso trabalho, para andarmos juntos nesta caminhada pela paz - completa o homenageado.

Programação:

9h: Solenidade Dia da Cultura e da Paz, hasteamento da bandeira, Entrega Certificado do Homenageado, Prece às Sete Direções Galácticas, Café da manhã ecológico e Banco de Sementes Crioulas.

10h30min: Vivência de Yôga Antigo, com Vinicius Santos Rocha.

14h: Oficina de Mitos e Mantras do Hinduísmo, com Vinicius Rocha.

15h: Prática: do Som ao Silêncio, com Gabriela Gazzola e Diego Viecelli de Oliveira.

16h: Painel de Criatividade, com Lucy La.

17h: Orientação para calcular o Kin e conversa sobre os Selos Solares , com Com Geraldo André Susin e Rosalie Flores da Cunha.

18h: Documentário com bate-papo - Conexão Floresta.

20h: Show com Marco Gottinari e amigos.

Agende-se:

O que: comemoração ao Dia Municipal da Cultura e da Paz.

Onde: Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312).

Quando: nesta terça, a partir das 9h.

Quanto: entrada gratuita.