André Costantin: Pílulas ao anoitecer

27/07/2017

Se me virem vagando por aí, carregando o mundo nas costas feito Atlas, é porque estou a contar um por um os velhos paralelepípedos de basalto que resistem ao manto asfáltico nas ruas da Pérola das Colônias. Tenho o palpite de que o número resultante desta contabilidade corresponderá à quantia exata de anos que levaremos para sermos uma Nação. (Dedico esta equação ao poeta caxiense Italo Balen, que imaginou semelhantes contas na obra Os pesos e as medidas — leitura fundamental para entender a mentalidade regional).

¿

O amor é uma ilusão. (Dedicado ao passante que gritou isso a plenos pulmões durante uma cerimônia de casamento nas areias douradas de Ipanema, sendo aplaudido pela multidão em volta, incluindo a noiva — grito não recomendado em cidades ou paróquias sem humor).

¿

Não foi Nietzsche quem matou Deus. Foi um mexicano: Juan Rulfo, no conto Talpa, de Planalto em Chamas — leitura proibida às almas peregrinas rumo ao céu ou ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. (Dedico a Flávio Loureiro Chaves, um sertanista da literatura universal).

¿

Da praça de Vacaria a Copacabana, quase só farmácias. (Frase dedicada ao pára choques de um caminhão).

¿

"Ao nosso brilhante futuro pátrio, que se anunciou alvissareiro, chegou, passou — e nos esqueceu num pretérito distante e imperfeito." (Dedicatória rabiscada no Diário Oficial da União de 27 de julho de 2017).

¿

Diante do gestual satânico de um presidente da República, e da nossa apatia de rebanho no pátio do matadouro, fecho os olhos e vejo na mente os clássicos filmes Nosferatu,de Murnau (1922), e de Herzog (1979). O vampiro da noite aporta na cidade germânica de Virna e, com ele, espalha-se a peste bubônica, o erro, a morte. A população abestalhada vive,come, dorme, ri em praça pública, entre ratos e cadáveres vampirizados. Enquanto isso o Drácula espreita a bela Lucy, fisgado pela paixão sanguínea que o levará ao fim, quando a luz do sol entrar no quarto da heroína e o surpreender sugando a jugular da amada. Então ela sussurra: "Sei quem é você; a morte nos cerca, estamos todos em sua mão; os rios continuam correndo sem nós, o tempo voa..." (Dedico tal e tosca alegoria brasiliana à própria Lucy, na esperança de que ela venha nos salvar do conde tenebroso; quanto aos filmes, recomenda-se ambos, sobretudo o de Werner Herzog, com Klaus Kinski na pele de Nosferatu).