Agenda: Tum Tum Oficinas promove encontro com Guilherme Kastrup em Caxias

Oficina 04/07/2017 | 14h00 Atualizada em

Produtor musical Guilherme Kastrup foi um dos realizadores do álbum "A Mulher do Fim do Mundo"

Produtor musical Guilherme Kastrup foi um dos realizadores do álbum "A Mulher do Fim do Mundo" Foto: Gal Oppido / Divulgação

O produtor musical Guilherme Kastrup realiza uma oficina gratuita entre os dias 19 e 22 de julho, com horários das 15h às 21h, no Estúdio Noise Produtora (Rua Marília, 842), em Caxias. Guilherme é o responsável pelo último álbum da cantora Elza Soares, "A Mulher do Fim do Mundo", ganhador do 27º Prêmio da Música Brasileira. O curso é voltado para produtores musicais e músicos caxienses, e vai abordar todo o processo criativo que envolve um projeto deste gênero.

As inscrições vão até o dia 10 de julho, através do site facebook.com/tumtumproducoescaxias, sendo apenas 20 vagas disponíveis.



Leia Mais:

3por4: Escritor Paulo Ribeiro lança livro "O Transgressor" em agosto

Agenda: Músico e educador Gabriel Lewi realizará oficina em agosto, em Caxias do Sul