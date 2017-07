Agenda: Shopping San Pelegrino recebe exposição com fotos vencedoras do 11º Clic Ambiental em Caxias

Fotografia 03/07/2017 | 12h00 Atualizada em

O Shopping San Pelegrino (Avenida Rio Branco, 425) recebe, a partir desta segunda, uma exposição com as fotos vencedoras do 11º Clic Ambiental. A mostra traz as imagens vencedoras do concurso promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tendo como temas o turismo e a preservação da natureza. A exposição ocorre até o dia 31 de julho. Visitação, com entrada franca, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 22h.



