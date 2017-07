Agenda: Projeto Contação de Histórias será lançado nesta quarta em Caxias

Contação de Histórias 05/07/2017 | 15h00 Atualizada em

O projeto Contação de Histórias, de Emílio Finger, terá lançamento nesta quarta, às 19h30min, no Auditório da CIC (Rua Ítalo Victor Bersani, 1.134), em Caxias. Emílio realizará, juntamente com Leidy Indicati, um bate-papo sobre suas experiências na viagem do Caminho de Santiago de Compostela.Os ingressos custam R$ 30. Metade do valor arrecadado será destinado para a Apae Caxias do Sul.



