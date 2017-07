Cinema 12/07/2017 | 12h00 Atualizada em

Documentário "O Sal da Terra" conta sobre a história do fotógrafo Sebastião Salgado

Documentário "O Sal da Terra" conta sobre a história do fotógrafo Sebastião Salgado Foto: Decia Films / Divulgação

A edição de julho do projeto Cinema Conhecimento ocorre nesta quarta, às 19h30min, no Cine Ideal – Magnólia (Rua D. Carlinda, 255), em Canela. Haverá exibição do documentário "O Sal da Terra", sobre o fotógrafo Sebastião Salgado. Logo após, o jornalista Carlos Castilho comanda um bate-papo sobre o tema. A entrada é franca.



