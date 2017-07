Agenda: Projeto Cine Ovelha exibe filme "O Gabinete do Dr. Caligari" em Bento Gonçalves

Cinema 24/07/2017 | 13h00 Atualizada em

Filme "O Gabinete do Dr. Caligari" será a estreia do projeto

O projeto "Cine Ovelha Café" terá sua primeira edição nesta segunda, às 20h, no Ovelha Café Literário (Rua Doutor Agnaldo da Silva Leal, 187), em Bento Gonçalves.

A iniciativa pretende oferecer clássicos e realizar debates sobre as obras.Na estreia, o filme em exibição será "O Gabinete do Dr. Caligari", clássico do expressionismo alemão da década de 1920. Após a sessão será realizado um bate-papo com o produtor cultural Claudio Troian e o cineasta Le Daros.A entrada custa R$ 30.