Humor 18/07/2017 | 11h00 Atualizada em

A oficina A arte da Palhaçaria e o Jogo Relacional será realizada nesta terça, às 19h30min, no Teatro do Encontro (Rua Ernesto Alves, 143). Ministrado por Joice Santos, o encontro vai abordar as linguagens do palhaço, possibilidades e campos de atuação. Informações e inscrições pelo telefone 99632-5256. A participação custa R$ 40.

