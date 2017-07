Agenda: Músico e educador Gabriel Lewi realizará oficina em agosto, em Caxias do Sul

Música 04/07/2017 | 11h40 Atualizada em

O acordeonista e educador Gabriel Lewi realiza uma oficina de musicalização nos dias 26 e 27 de agosto, no Teatro do Encontro (Rua Ernesto Alves, 143), em Caxias do Sul. O curso tratará sobre músicas de diferentes partes do mundo contando as tradições de diversos povos. A oficina será realizada no sábado das 9h às 13h e das 14h30 às 18h30, e no domingo das 9h às 13h, totalizando 12 horas. O investimento é de R$ 240. As inscrições, com esse valor, ocorrem até o dia 7 de julho através do e-mail andrecxs@uol.com.br.



