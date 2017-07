Agenda: Juremir Machado ministra palestra Mídia e Poder no Brasil, em Caxias

Palestra 03/07/2017 | 13h30 Atualizada em

Dono de um olhar aguçado sobre o viés sociológico da história do Brasil, o jornalista Juremir Machado é atração de encontro no plenário da Câmara de Vereadores de Caxias, nesta terça-feira. Ele ministra a palestra "Mídia e Poder no Brasil, No cenário de ameaças à democracia e aos direitos", às 19h30min. O encontro, promovido pelo Coletivo de Comunicação Alternativa, tem entrada franca. Inscrições pelo e-mail caxiasmidiaepoder@ gmail.com.



