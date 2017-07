Agenda: Humorístico Hermes e Renato realizará stand up em Caxias

Humor 11/07/2017 | 12h30 Atualizada em

O grupo humorístico Hermes e Renato apresenta o espetáculo "Uma Tentativa de Show" no dia 22, às 21h, no UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130), em Caxias. Os ingressos custam R$ 80. Estudantes e idosos pagam R$ 40. As vendas ocorrem na Livraria Sempre Ler (Rua Marquês do Herval, 677) e no Parador 621 Pub (Rua Bruno Nora, 621).

