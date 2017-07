Agenda: Grupo ConeCrewDiretoria se apresentará em setembro, em Caxias

Música 27/07/2017 | 12h30 Atualizada em

ConeCrewDiretoria se apresenta no dia 8 de setembro, às 23h, na All Need Master Hall

O grupo de rap ConeCrewDiretoria faz show no dia 8 de setembro, às 23h, na All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351), em Caxias. Os rappers estão na turnê de divulgação do álbum "Bonde da Madrugada 2", quarto trabalho do grupo.

Os ingressos custam a partir de R$ 25, à venda na Tribus Surf Skate (Avenida Júlio de Castilhos, 1.856), na Loja Tropikal (Rua Visconde de Pelotas, 787) e Tabacaria Garcia no Shopping Pratavieira (Avenida Júlio de Castilhos, 2.030).