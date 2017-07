Cinema 11/07/2017 | 12h00 Atualizada em

O filme gaúcho "Mulher do Pai" terá sessão especial dedicada à acessibilidade nesta terça, às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312), em Caxias. Haverá exibição com audiodescrição e janela com tradução em libras. A entrada tem o valor simbólico de R$ 2.

