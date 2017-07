Cinema 25/07/2017 | 12h40 Atualizada em

Gary Oldman dá vida à Ludwig Van Beethoven no filme "Minha Amada Imortal"

Gary Oldman dá vida à Ludwig Van Beethoven no filme "Minha Amada Imortal" Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

O projeto Cinema de Inverno exibe o longa "Minha Amada Imortal" nesta terça, às 19h30min, no Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2.462), em Caxias. O filme conta a história do músico e compositor Ludwig Van Beethoven. A entrada é franca.



