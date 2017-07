Agenda: Festival Brasileiro de Música de Rua tem etapa em Gramado

Música 14/07/2017 | 13h40 Atualizada em

A etapa de Gramado do Festival Brasileiro de Música de Rua ocorre nesta sexta, a partir das 15h, na Rua Coberta (Avenida Borges de Medeiros, 2759). Haverá apresentações musicais com DJ Muzak, Chiquinho Divilas, Ária Trio, De Boni & Henz, Vic Limberger, Essência Crew, CCOMA e Yangos. Além dos shows, uma série de palestras sobre música em escolas do município estão ocorrendo. A entrada para as apresentações é franca.



