Agenda: Exposição "Gotto" ocorre até o fim do mês em Bento Gonçalves

A exposição Gotto, do artista plástico Mauri Valdir Menegotto, está no Sesc Bento Gonçalves (Avenida Cândido Costa, 88) até a próxima segunda. A mostra é composta por esculturas em madeira e pedra, que retratam partes do corpo humano como torsos e cabeças.A visitação tem entrada franca, e ocorre de segunda a sexta, das 8h às 21h, e no sábado, das 8h às 12h.



