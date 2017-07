Agenda: Espetáculo "Miscigenação Sulina" terá sessão em Caxias

Dança 11/07/2017 | 11h00 Atualizada em

O espetáculo de dança "Miscigenação Sulina" terá sessão nesta quarta, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti da Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333), em Caxias. A atração conta a história de todas as etnias que contribuíram para a formação da cultura gaúcha através de danças folclóricas e criações coreográficas. Os ingressos custam R$20, e a venda ocorre através dos telefones 98123-3965 e 99974-4263 ou direto na bilheteria do local.

