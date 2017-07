Artes Visuais 26/07/2017 | 10h50 Atualizada em

O coletivo Outra Coisa realiza seu encontro mensal nesta quarta, às 19h, no Café Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.333). O debate será em torno da relação jogo-arte, e como as expressões artísticas podem ser encaradas como um jogo. A entrada é franca.



Leia Mais:

Cristian Rigon lança novo álbum, "Rock Tonight", nesta quarta, no Mississippi Delta Blues Bar, em Caxias do Sul

3por4: Garibaldi recebe Feira do Vinil em agosto