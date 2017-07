Agenda: Emílio Finger apresenta projeto Um Passo a Mais, em Caxias

Superação 25/07/2017 | 11h20 Atualizada em

O empresário Emílio Finger apresenta seu projeto Um Passo a Mais nesta terça, às 12h, no Restaurante Palácio do Comércio (Rua Sinimbu 1.415), em Caxias. A apresentação faz parte da programação do Almoço Jovem da CDL. Emílio vai contar as histórias da recente viagem a Santiago de Compostela.

Leia Mais:

3por4: Ale Amorin participa de Exposição Vinte e Cinco Vezes Duchamp, em Porto Alegre

Projeto Escritor na Comunidade visa estreitar laços entre autor e leitores



A entrada custa R$ 45, com alimentação e estacionamento inclusos. As vagas são limitadas, e as inscrições ocorrem pelo telefone 3209.9977.