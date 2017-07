Agenda: Duo Anavitória se apresenta em Caxias

Música 05/07/2017 | 13h00 Atualizada em

A dupla Anavitória se apresenta no dia 6 de agosto, às 19h, no UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 926), em Caxias. O duo tocantinense traz no seu repertório hits da carreira, que incluem as músicas Singular, Chamego Meu e Trevo, parceria com Tiago Iorc.Os ingressos custam a entre R$ 90 e R$ 100. Estudantes e idosos tem direito à 50% de desconto. As vendas ocorrem na loja Kempo Sports do Shopping San Pelegrino (Avenida Rio Branco, 425).

