Agenda: Cris Pereira apresenta stand up "Bagual" em Caxias

O Gaudêncio, personagem de Cris Pereira, apresenta o stand up "Bagual" no próximo sábado, às 20h30min, no UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 926), em Caxias. A caricata figura mostra as características do gaúcho tradicional com o humor e a irreverência que marcam os personagens de Cris.

Ingressos a R$ 70. Com a doação de 1kg de alimento não perecível, o valor é de R$ 50. Idosos e estudantes pagam R$ 35. Vendas no site minhaentrada.com.br e nas Lojas Multisom de Caxias, no Shopping San Pelegrino (Avenida Rio Branco, 425), Shopping Iguatemi (RSC 453, 2.780) e Centro (Av. Júlio de Castilhos, 1.773). Informações: (51) 99953-2992.