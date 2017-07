Agenda: Confira as atrações noturnas desta sexta-feira na Serra

Programação 21/07/2017 | 11h00 Atualizada em

Armandinho

O músico Armandinho se apresenta nesta sexta, às 23h, na LevelUp (Avenida das Hortênsias, 3.617), em Gramado. Com 16 anos de carreira, o cantor e compositor vai tocar os principais sucessos. Os ingressos custam a partir de R$ 70. As vendas ocorrem, em Gramado, na Açai Concept (Av. Borges de Medeiros, 2.059), no Boteco Sr. Wilson (Rua Augusto Zatti, 31) e, em Canela na Star Video (Avenida Osvaldo Aranha, 134).

Rock na Sarau

A Banda Vem ser Gonzaga se apresenta nesta sexta, às 23h, na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749). Informações e reservas pelo telefone 3419-4348. A entrada custa R$ 10.

Monty Python Band

A Monty Python Band faz show nesta sexta, às 22h, no Mississippi Delta Blues Bar (Rua Coronel Flores, 810). A banda presta um tributo ao grupo de rock Allman Brothers, sucesso dos anos 1970. Os ingressos custam R$ 20.

AC/DC

O AC/DC Cover RS sobe ao palco do Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154) nesta sexta, às 22h. O grupo vai apresentar todos os hits da banda australiana.

A entrada custa R$ 20 até a meia-noite. Após, 25.

Festa Mística

A Level Cult (Rua Coronel Flores, 789) recebe nesta sexta, às 23h, a festa Mística. Estreando na programação da casa, a balada tem a temática dos signos do zodíaco, com pop e funk na trilha sonora. A entrada custa R$20 até a meia-noite. Após, R$ 30.

Natural Dread

A banda Natural Dread se apresenta nesta sexta, às 22h, no Atillio¿s 86 (Rua Vinte de Setembro, 1.522). O grupo vai apresentar versões de grandes sucessos do mestre da MPB, Tim Maia. Os ingressos custam R$ 10 até as 21h30min. Após, R$ 15.