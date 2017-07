Agenda: Confira a programação cultural desta sexta-feira na Fenakiwi, em Farroupilha

Fenakiwi 21/07/2017 | 14h00 Atualizada em

Nesta sexta, a programação da Fenakiwi segue recheada de atrações culturais no Parque Cinquentenário (Avenida Alvorada, 95), em Farroupilha. A participação nas atividades é gratuita, porém mediante entrada no parque, que custa R$ 10. Estudantes e idosos pagam R$ 5. Confira a agenda:



14h30min: Baile da Terceira Idade com o Grupo Seresteiros do Luar, no Palco Gastronomia.

19h: Juh Moreira e Banda, no Palco Gastronomia.

19h30min: Espetáculo "Esse Dia foi Louco", com Diogo Elzinga e Caciano Kuffel (foto), no Espaço Cultural.

20h: Grupo Paiol, no Palco Gastronomia.

21h30min: Balada Eletro Mix, com projeto Eletrosax e DJ Karine Larre, no Espaço Cultural.