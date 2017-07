Agenda: Concurso fotográfico do Festival da Primavera de Nova Petrópolis está com inscrições abertas

Fotografia 12/07/2017 | 14h00 Atualizada em

A sétima edição do Concurso Fotográfico do Festival da Primavera de Nova Petrópolis está com inscrições abertas. O projeto é voltado para fotógrafos amadores e profissionais, e apenas fotos confeccionadas no município que tenham alguma referência à Nova Petrópolis participam da competição.

Uma banca julgadora vai selecionar os melhores trabalhos, que serão expostos no Festival. O vencedor, através do voto do juri técnico, ganhará como prêmio uma máquina fotográfica Cannon Rebel (com lente 18-55 mm).

As inscrições são gratuitas e ocorrem até o dia 8 de setembro através do site novapetropolis.rs.gov.br. O festival ocorre entre os dias 20 de setembro a 1º de outubro.