Música 12/07/2017 | 13h00 Atualizada em

O Preview do Rock ocorre nesta quarta, às 20h, no Zarabatana Café (Rua Luiz Antunes, 312), em Caxias. A festa será em comemoração ao Dia do Rock que é celebrado nesta quinta-feira. As bandas Pigeons e Behind The Door apresentarão clássicos do gênero. A entrada é franca.



Leia Mais:

3por4: Caxias terá Festa Julina Vegana no dia 22 de julho

Curta "Kátharsis" é o representante caxiense do 45º Festival de Cinema de Gramado