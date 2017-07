Agenda: Americano Terry Harmonica Bean se apresenta em aniversário do Mississippi Delta Blues Bar, em Caxias

Música 25/07/2017 | 14h30 Atualizada em

Terry Harmonica Bean já se apresentou em edições do Mississippi Delta Blues Festival

Terry Harmonica Bean já se apresentou em edições do Mississippi Delta Blues Festival

O Mississippi Delta Blues Bar (Rua Coronel Flores, 810) estará comemorando o aniversário de 11 anos nesta terça, às 21h30min, com uma grande festa. A atração musical da celebração será o americano Terry Harmonica Bean. Informações e reservas pelo telefone 3028.6149. Os ingressos custam R$ 40. Interessados, com Mojo Card (cartão fidelidade do bar), pagam R$ 30.

