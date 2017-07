Agenda: Alegre Correa é o convidado do projeto Tum Tum Oficinas de agosto, em Caxias

Oficina 26/07/2017 | 12h00 Atualizada em

O músico Alegre Correa será o convidado da edição de agosto do Tum Tum Oficinas que ocorrerá entre os dias 2 e 6, das 10h às 18h, no Zarabatana Café (Rua Luiz Antunes, 312). O músico gaúcho vai ministrar a oficina Criação e Filosofia Musical.

Leia Mais:

Cristian Rigon lança novo álbum, "Rock Tonight", nesta quarta, no Mississippi Delta Blues Bar, em Caxias do Sul

Agenda: Humberto Gessinger se apresenta neste sábado na Fenakiwi, em Farroupilha



Alegre foi vencedor do Grammy Awards 2010 como guitarrista para o álbum 75th de Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate (Heads Up International), na categoria Melhor Álbum de Jazz Contemporâneo.A participação tem entrada franca, mediante inscrição através do site facebook.com/tumtumproducoescaxias até o próximo domingo.