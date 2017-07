Agenda: 3ª Jam Session ocorre neste sábado em Caxias

Hip Hop 04/07/2017 | 13h00 Atualizada em

A 3ª edição do Jam Session ocorre neste sábado, às 16h, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312), em Caxias. A ação é promovida pela Secretaria Municipal da Cultura e reúne membros da cena hip hop para rodas de conversas e apresentações. Nesta edição haverá sessões de danças urbanas, bate-papos com o rapper Chiquinho Divilas e com o grafiteiro Gustavo Gomes, e ainda diversas atrações da cena caxiense. A entrada é franca.



Leia Mais:

Agenda: Shopping San Pelegrino recebe exposição com fotos vencedoras do 11º Clic Ambiental em Caxias

3por4: Escritor Paulo Ribeiro lança livro "O Transgressor" em agosto