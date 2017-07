Agenda: 22ª Fenakiwi tem abertura nesta quinta em Farroupilha

Fenakiwi 20/07/2017 | 14h00 Atualizada em

A 22ª Fenakiwi, de Farroupilha, terá abertura de portões nesta quinta, às 14h, no Parque Cinquentenário (Avenida Alvorada, 95). O músico Rodrigo Zillioto é a primeira atração da feira, se apresentando às 19h no Palco Gastronomia.

A Cerimônia de Abertura Oficial ocorre às 19h30min no Espaço Cultural, na sequencia haverá apresentação do Coral Tramontina com o tenor Alexandre Borges, às 20h. A entrada é gratuita.



Leia Mais:

3por4: Banda Marcial Cristóvão de Mendoza se apresenta neste sábado, em Caxias

Escritor Lucas de Lucca lança o segundo livro, "Nova Rajux", hoje, em Caxias do Sul