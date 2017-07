3por4: Trabalho de bailarinas de Caxias do Sul concorre a prêmio nacional

Dança 11/07/2017 | 11h30 Atualizada em

Paula Giusto e Tábata Faé mapeiam a construção do gestual feminino na obra Foto: Gabriela Demore e Luciana Corso Galiotto / Divulgação

Mapear a construção do gestual feminino como movimento foi o desafio das bailarinas Paula Giusto e Tábata Faé, da Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul. Pensando nisso, elas realizaram o trabalho Reflexo Figurado, que acaba de ser selecionado para a Mostra Internacional de Videodança 2017 do Dança em Foco Festival Internacional de Vídeo & Dança. A premiação de nível nacional ocorre em agosto.

O vídeo das meninas faz uma investigação sobre a identidade feminina, definindo movimentos padrões da mulher socialmente adotados como natural. A pesquisa das bailarinas levou em conta materiais como campanhas publicitárias voltadas ao público feminino. Assim, Reflexo Figurado propõe a representação de uma identidade que foi imposta, ou que nunca existiu, de acordo com as pesquisas de Paula e Tábara. O trabalho foi criado na disciplina de Dança e Tecnologia Audiovisual, durante a graduação de Tecnologia em Dança pela UCS.