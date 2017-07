3por4: Timy Empório de Gastronomia comemora Dia dos Avós em Caxias

Comemoração 26/07/2017 | 11h20 Atualizada em

No dia deles, vovós e vovôs são convidados especiais de um chá da tarde no Timy Empório de Gastronomia, em Caxias. A ação está programada para esta quarta, entre 15h30min e 17h30min. Bolos, frios, cucas e biscoitos estarão entre as delícias oferecidas por lá. A iniciativa funciona por adesão, no valor de R$ 29,90. A Timy fica na Rua Marechal Floriano, 286, bairro Pio X.



Leia Mais:

3por4: 5º CineSerra abre inscrições para produções audiovisuais da Serra

3por4: Supla se apresentará em agosto, em Garibaldi