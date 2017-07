3por4: Supla se apresentará em agosto, em Garibaldi

Música 25/07/2017 | 11h40 Atualizada em

Punk cheio de visual, affair da Nina Hagen, participante de reality show, estrela cult da antiga MTV, amigo da Ana Maria Braga... Supla é mesmo um artista difícil de se rotular e sua própria trajetória musical mostra isso. Do rock à bossa nova, o Papito vem ca(o)ntar essa história na Serra no dia 4 de agosto. Ele será atração da festa Papito in Joe, no Bar Joe, em Garibaldi.

O músico traz turnê do álbum mais recente, Diga o que Você Pensa, lançado em 2016. O disco é de rock, mas tem algumas batidas eletrônicas incorporadas e foi todo gravado por Supla e pelo produtor Kuaker, que se revezaram nos instrumentos. Todo o veneno do Papito é destilado em canções como Trump Trump Trump e Anarquia Lifestyle.

Os ingressos para o show em Garibaldi estão à venda na loja Mr.Clothes Men's Store, aos valores de R$ 40 (1º lote) e R$ 50 (2º lote). Na hora, R$ 60.