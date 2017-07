Fitness 17/07/2017 | 10h41

3por4: Scheila Carvalho participa de aniversário da ATP Suplementos Mega Store em Caxias

Celebridades fitness, como Leo Stronda, também estarão na celebração

Siliane Vieira siliane.vieira@pioneiro.com

Eterna “morena do Tchan”, a dançarina Scheila Carvalho estará em Caxias no próximo sábado. A musa é convidada da ATP Suplementos Mega Store para o aniversário de três anos da loja. Ela vai atender fãs e distribuir autógrafos a partir das 14h, no empreendimento que fica na Rua Bento Gonçalves, 1.335 (esquina Rua Guia Lopes). Além de Scheila, a reunião de músculos contará ainda com celebridades fitness como os atletas bodybuilders Bruno Moraes (canal Papo de Peso) e Isaac Alves; e o rapper e atleta Leo Stronda. A ATP é a maior loja física de suplementos alimentares do Estado e o encontro tem entrada franca.