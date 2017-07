3por4: Rodrigo Scherer lança curso on-line do programa de dança Mixturado

Dança 03/07/2017 | 11h30 Atualizada em

O dançarino Rodrigo Scherer está lançando a primeira plataforma de estudos online do Mixturado, programa de dança desenvolvido por ele que reúne diversos estilos e gêneros musicais. A ideia é formar professores desse estilo 100% pela internet. Todas as informações serão divulgadas nesta segunda, às 21h, por meio de uma live na fanpage www.facebook.com/MIXTURADO. O treinamento e a capacitação estarão inclusos numa plataforma de estudos.

– A pessoa não vai pagar pelo curso, vai pagar para ter acesso a essa plataforma. É como se fosse um clube, onde se paga anuidade. Ali, periodicamente, vão entrar materiais como vídeos, tutoriais e dicas para a pessoa evoluir cada vez mais. O grande diferencial é a pessoa poder partir do zero até se tornar um instrutor Mixturado. E tudo online – explica o dançarino, que foi um dos animadores da 19ª Feijoada do Pulita no último fim de semana.