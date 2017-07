3por4: Revista Violão+ entrevista caxiense Valdir Verona

Música 26/07/2017 | 11h00 Atualizada em

"A essência da viola que se toca no Sul do Brasil", assim é a chamada de capa da revista Violão+ para uma entrevista com o caxiense Valdir Verona. O músico ocupa seis páginas do recheio da publicação digital que tem abrangência nacional. Na reportagem, assinada pelo violonista Luis Stelzer, Verona fala sobre a relevância da viola na música sulista, além de contar sobre influências ("de Rolando Boldrin a Tião Carreiro"), criações e projetos. Para conferir, acesse http://www.violaomais.hospedagemdesites.ws/revista/numero23/index.html.



