3por4: Rafaela Tomazzoni lança coleção infantil neste sábado, em Caxias

Se as tramas de Rafaela Tomazzoni buscam transmitir amor e carinho em forma de roupa, nada mais natural que esses sentimentos também sejam oferecidos às crianças. É o que a estilista caxiense faz com a coleção-cápsula Coloridinhas, com lançamento marcado para este sábado, das 11h às 20h, durante o bazar Mercado Chic, que ocorre no Café de la Musique. A entrada é franca.

As peças foram desenvolvidas para meninas de dois a 12 anos e incluem vestidos, saias, casaquetos, suéteres, casacos, golas, etc. A inspiração veio das fofas bonecas russas matrioskas. O nome da coleção surge como um braço do projeto Mulheres Coloridas, que celebra a energia positiva de personalidades femininas, expansivas e autênticas.

- Nossa ideia é inspirar as pequenas com os mesmos valores que suas mães carregam: o gosto pelas coisas bem-feitas, a valorização do trabalho feito a mão e com o coração, o comportamento de consumo sustentável e, principalmente, um olhar apurado para o lado colorido da vida - conceitua a estilista Rafa.

Após o lançamento no Mercado Chic, a coleção estará disponível no Knit Studio (Rua Angelo Chiarello, 2.811, sala 1.201). O ensaio de divulgação do Coloridinhas foi fotografado em clima descontração na Chácara Brugger, com participação das filhas de várias amigas de Rafa Tomazzoni. A produção de moda ficou por conta de Julianne De Antoni.