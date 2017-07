3por4: Projeto Little Kickers, dedicado às crianças, ocorre nesta quarta em Caxias

Infantil 25/07/2017 | 10h58 Atualizada em

Nesta quarta, o Shopping San Pelegrino recebe o projeto Little Kickers, uma iniciativa legal para a gurizada que está com tempo livre nas férias de inverno. A partir das 19h, o futebol será apresentado como uma ferramenta para aprender inglês. A ideia é oferecer uma aula não-convencional sobre o esporte, onde a interação com a língua inglesa é proporcionada por meio de brincadeiras lúdicas e divertidas. A atividade é gratuita, aberta meninas e meninas de um ano e meio a sete anos.



