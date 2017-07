3por4: Projeto Cinema de Inverno exibe filmes sobre música em Caxias do Sul

Cinema 05/07/2017 | 12h30 Atualizada em

Edith Piaf, Jim Morrison, Mozart, Charlie Parker e mais uma galera que movimentou os rumos da música em diferentes momentos da história estarão reunidos em Caxias do Sul entre 18 e 28 de julho. O Cinema de Inverno vai levar todos eles até o Teatro do Sesc, onde vão rolar sessões de filmes que abordam um panorama da música do século XVIII até os dias de hoje. O recorte de filmes, definido pelo idealizador do projeto, Robinson Cabral, pretende ser um facilitador na compreensão dos fundamentos de importantes manifestações artísticas modernas e contemporâneas. Difícil é escolher um preferido, né?

- Os filmes Amadeus e Minha Amada Imortal são poderosos. Aulas de como fazer cinema. Acho que o Farinelli é o mais pertinente para os dias atuais por trazer a tona um assunto muito delicado: identidade x mercado. Já os jazzísticos Piaf e Bird nos fazem flutuar pela liberdade que o jazz provoca. Villa Lobos é a nossa referência maior e deveríamos nos espelhar na sua doçura de forma cotidiana. E Sid & Nancy e The Doors são aqueles filmes que nos lembram o quanto a transgressão é importante para o bom andamento desse lindo trem chamado arte - lista Cabral.



A coluna adianta abaixo a lista de filmes que serão exibidos, em sessões de terça a sexta, sempre às 19h30min e com entrada franca.

Dia 18: Amadeus (Mozart)

Dia 19: Farinelli

Dia 20: Bird (Charlie Parker)

Dia 21: Sid & Nancy (Sid Vicious, Sex Pistols)

Dia 25: Minha AMada Imortal (Beethoven)

Dia 26: Villa Lobos: Uma Vida de Paixão

Dia 27: Piaf

Dia 28: The Doors