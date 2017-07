3por4: Projeto Cine Ovelha Café estreia nesta segunda, em Bento Gonçalves

Cinema 20/07/2017 | 15h01 Atualizada em

O Ovelha Café Literário, em Bento Gonçalves, tem estreia na próxima segunda, às 20h. É o Cine Ovelha Café, que vai armar uma sessão bem especial por mês, sempre com um filme clássico. O escolhido para abrir a programação é "O Gabinete do Dr. Caligari", obra de Robert Wiene que representa a originalidade do expressionismo alemão na década de 1920. Como o filme é mudo, a sessão terá o acompanhamento de luxo do tecladista Rafael Teclas, que fará a trilha sonora ao vivo.

A ideia é realizar encontros do Cine Ovelha Café sempre na penúltima segunda do mês. Depois da exibição desta segunda, haverá bate-papo com Claudio Troian e Lê Daros. O ingresso de R$ 30 dá direito a pipoca e café.

- Nossa intenção é promover uma troca cultural, não é só ir ver um filme, é uma experiência audiovisual diferente. Queremos provocar reflexão porque são clássicos - comenta José Martim Estefanon, idealizador da ideia.



As próximas edições do Cine Ovelha Café já estão sendo preparadas e prometem emoções ao lado de clássicos como Bonequinha de Luxo (agosto), Submarino Amarelo (setembro), Juventude Transviada (outubro), Sonhos (novembro) e Limite, do brasileiro Mario Peixoto (dezembro). O café fica na Rua Doutor Agnaldo da Silva Leal, 187.