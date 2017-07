3por4: Projeto Bordado Empoderado terá edição em Caxias

Arte 17/07/2017 | 11h42 Atualizada em

Caxias recebe novamente a baita iniciativa Bordado Empoderado. A ideia é resgatar a tradição do bordado atualizando-o para o momento atual, propondo o uso da técnica para exercer a liberdade e abrir discussão frente a assuntos como feminismo e igualdade de gêneros. O projeto, idealizado pela jornalista e empreendedora Bruna Antunes, tem um ano e meio de atuação e já teve mais de 600 alunas em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Caxias recebe o Bordado Empoderado pela segunda vez nos dias 29 (módulo I) e 30 de julho (módulo II), na Associação Cultural Paralela. O valor para os dois cursos é de R$ 150, com material incluso. Já as aulas avulsas custam R$ 77 e R$ 88, respectivamente. Outras informações e inscrições pelo email: bordado@brunaantunes.com.